Handel in New York: NASDAQ 100 steigt schlussendlich

Zum Handelsschluss legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag schloss der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 20 453,02 Punkten ab. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,316 Prozent auf 20 504,17 Punkte an der Kurstafel, nach 20 439,54 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 20 543,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 20 395,57 Einheiten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19 000,95 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 09.04.2024, bei 18 169,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 15 036,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 23,63 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 543,90 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Tesla (+ 3,71 Prozent auf 262,33 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,23 Prozent auf 7,34 USD), NVIDIA (+ 2,48 Prozent auf 131,38 USD), MercadoLibre (+ 2,27 Prozent auf 1 722,05 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2,26 Prozent auf 137,72 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Datadog A (-4,36 Prozent auf 126,63 USD), CSX (-2,73 Prozent auf 32,48 USD), Dollar Tree (-2,52 Prozent auf 104,03 USD), Starbucks (-2,44 Prozent auf 72,75 USD) und Lucid (-2,22 Prozent auf 3,09 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 50 663 334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,210 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,91 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at