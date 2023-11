Handel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Am Dienstag springt der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 2,17 Prozent auf 14 066,72 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,80 Prozent stärker bei 14 015,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 767,74 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 14 003,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 068,55 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 13 407,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 788,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, notierte der NASDAQ Composite bei 11 196,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 35,43 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 265,04 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Arundel (+ 29,41 Prozent auf 0,22 CHF), Cutera (+ 20,69 Prozent auf 2,10 USD), Cerus (+ 10,76 Prozent auf 1,75 USD), 3D Systems (+ 10,62 Prozent auf 4,64 USD) und Ballard Power (+ 8,87 Prozent auf 4,91 CAD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Dixie Group (-5,16 Prozent auf 0,57 USD), Trinity Biotech (-3,93 Prozent auf 0,42 USD), TransAct Technologies (-2,96 Prozent auf 6,56 USD), Nortech Systems (-2,33 Prozent auf 8,79 USD) und Donegal Group B (-1,88 Prozent auf 13,57 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 154 956 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,708 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 50,32 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at