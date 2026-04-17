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Kursentwicklung 17.04.2026 12:26:39

Handel in Paris: CAC 40 am Freitagmittag mit Gewinnen

Handel in Paris: CAC 40 am Freitagmittag mit Gewinnen

Heute wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,45 Prozent stärker bei 8 299,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,416 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,031 Prozent fester bei 8 265,27 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 262,70 Punkten am Vortag.

Bei 8 314,95 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 263,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,49 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 17.03.2026, den Stand von 7 974,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 8 258,94 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 285,86 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,28 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern registriert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 31 397 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 239,211 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,95 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,06 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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