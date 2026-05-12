LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Kursverlauf 12.05.2026 15:58:55

Handel in Paris: CAC 40 am Nachmittag leichter

Handel in Paris: CAC 40 am Nachmittag leichter

Der CAC 40 zeigt sich aktuell im Minus.

Um 15:42 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,89 Prozent leichter bei 7 984,28 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,380 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,02 Prozent auf 7 973,99 Punkte an der Kurstafel, nach 8 056,38 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 962,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 026,81 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Stand von 8 259,60 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, bei 8 340,56 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 12.05.2025, den Stand von 7 850,10 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,57 Prozent ein. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 96 206 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,757 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

2026 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 7,99 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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