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Index-Performance 06.08.2026 17:58:54

Handel in Paris: CAC 40 beendet die Donnerstagssitzung im Plus

Handel in Paris: CAC 40 beendet die Donnerstagssitzung im Plus

Der CAC 40 schloss den Handelstag mit Gewinnen ab.

Der CAC 40 sprang im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,35 Prozent auf 8 699,71 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,527 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,598 Prozent auf 8 721,14 Punkte an der Kurstafel, nach 8 669,30 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 699,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 742,53 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1,55 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 06.07.2026, einen Wert von 8 479,87 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der CAC 40 auf 8 299,42 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 635,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,16 Prozent. Bei 8 742,53 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 274 227 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 238,569 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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