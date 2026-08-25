LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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CAC 40-Kursentwicklung 25.08.2026 15:58:44

Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Dienstagnachmittag

Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Dienstagnachmittag

In Paris ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 15:42 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,06 Prozent nach oben auf 8 458,15 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,469 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,546 Prozent stärker bei 8 499,20 Punkten, nach 8 453,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 456,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 501,51 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 8 372,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, notierte der CAC 40 bei 8 258,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der CAC 40 7 843,04 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,21 Prozent nach oben. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 250 399 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 222,582 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 449,65 -1,02% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Renault S.A. 27,53 1,14% Renault S.A.
Stellantis 4,45 0,41% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 427,22 -0,42%

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