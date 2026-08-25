LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Kursentwicklung
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25.08.2026 15:58:44
Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Dienstagnachmittag
Um 15:42 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,06 Prozent nach oben auf 8 458,15 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,469 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,546 Prozent stärker bei 8 499,20 Punkten, nach 8 453,01 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 456,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 501,51 Punkten verzeichnete.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 8 372,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, notierte der CAC 40 bei 8 258,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der CAC 40 7 843,04 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,21 Prozent nach oben. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 250 399 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 222,582 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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09:28
|Euronext-Handel CAC 40 schwächelt zum Start (finanzen.at)
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26.08.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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26.08.26
|Gewinne in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
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26.08.26
|Optimismus in Paris: So steht der CAC 40 mittags (finanzen.at)
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26.08.26
|Handel in Paris: CAC 40 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
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25.08.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.at)
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25.08.26
|Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
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25.08.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|205,30
|-0,39%
|Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|18,93
|-0,97%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|449,65
|-1,02%
|Renault S.A.
|27,53
|1,14%
|Stellantis
|4,45
|0,41%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 427,22
|-0,42%