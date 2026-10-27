Handel in Wien: ATX beginnt Dienstagssitzung im Plus

Der ATX behält sein positives Vorzeichen auch am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag tendiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 1,26 Prozent stärker bei 6 349,36 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 180,990 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,013 Prozent auf 6 271,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6 270,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 354,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 261,47 Zählern.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 6 943,67 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Stand von 6 354,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 682,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 18,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 8,35 Prozent auf 150,60 EUR), STRABAG SE (+ 2,80 Prozent auf 99,10 EUR), PORR (+ 2,74 Prozent auf 31,85 EUR), BAWAG (+ 2,25 Prozent auf 158,90 EUR) und Vienna Insurance (+ 2,18 Prozent auf 70,30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil OMV (-1,40 Prozent auf 73,70 EUR), DO (-0,92 Prozent auf 194,20 EUR), voestalpine (-0,38 Prozent auf 41,78 EUR), Wienerberger (-0,13 Prozent auf 15,98 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,00 Prozent auf 64,10 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 106 276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 40,438 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at