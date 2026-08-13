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Index-Bewegung 13.08.2026 12:27:44

Handel in Wien: ATX mittags mit Gewinnen

Handel in Wien: ATX mittags mit Gewinnen

Der ATX steigt am Donnerstag.

Am Donnerstag geht es im ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,30 Prozent auf 6 730,03 Punkte aufwärts. Die ATX-Mitglieder sind damit 186,083 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 6 709,97 Punkte an der Kurstafel, nach 6 710,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6 740,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 709,97 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 6 464,30 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 5 886,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 720,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 25,75 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Andritz (+ 1,47 Prozent auf 82,60 EUR), DO (+ 1,20 Prozent auf 210,00 EUR), Erste Group Bank (+ 1,07 Prozent auf 123,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,03 Prozent auf 29,40 EUR) und PORR (+ 1,02 Prozent auf 39,50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-3,15 Prozent auf 160,00 EUR), Lenzing (-0,85 Prozent auf 23,40 EUR), UNIQA Insurance (-0,76 Prozent auf 18,22 EUR), voestalpine (-0,43 Prozent auf 46,22 EUR) und Wienerberger (-0,19 Prozent auf 20,94 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 93 910 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 46,731 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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