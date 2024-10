Handel in Wien: ATX Prime gibt zum Start nach

Der ATX Prime notiert am Montagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,31 Prozent tiefer bei 1 800,40 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 806,06 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 806,06 Punkte).

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 806,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 1 799,10 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, den Stand von 1 799,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 855,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 584,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 5,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 1,17 Prozent auf 26,00 EUR), PORR (+ 0,95 Prozent auf 14,90 EUR), S IMMO (+ 0,45 Prozent auf 22,10 EUR), AMAG (+ 0,42 Prozent auf 24,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,33 Prozent auf 30,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-6,33 Prozent auf 8,88 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,53 Prozent auf 7,70 EUR), Raiffeisen (-1,14 Prozent auf 18,28 EUR), UBM Development (-1,00 Prozent auf 19,90 EUR) und IMMOFINANZ (-0,93 Prozent auf 17,02 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 32 695 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 25,709 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

