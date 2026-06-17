Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|SLI-Marktbericht
|
17.06.2026 12:26:56
Handel in Zürich: SLI mittags im Plus
Um 12:09 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,34 Prozent auf 2 210,51 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,052 Prozent auf 2 204,21 Punkte an der Kurstafel, nach 2 203,07 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 210,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 199,41 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 0,151 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 2 101,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wurde der SLI mit 2 056,19 Punkten gehandelt. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 17.06.2025, den Stand von 1 962,82 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 2,77 Prozent zu Buche. Bei 2 223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 10,74 Prozent auf 103,30 CHF), VAT (+ 1,95 Prozent auf 678,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,88 Prozent auf 85,60 CHF), Sandoz (+ 1,50 Prozent auf 67,82 CHF) und Sonova (+ 1,14 Prozent auf 195,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-1,39 Prozent auf 120,85 CHF), Swisscom (-1,02 Prozent auf 632,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,91 Prozent auf 184,25 CHF), Logitech (-0,87 Prozent auf 86,54 CHF) und Helvetia Baloise (-0,87 Prozent auf 205,20 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 343 079 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 282,257 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sonova AG
|
15:59
|SIX-Handel SLI verliert (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich in Rot: SLI gibt mittags nach (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.06.26
|Börse Zürich in Grün: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
17.06.26
|Handel in Zürich: SLI mittags im Plus (finanzen.at)
|
17.06.26
|Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
16.06.26
|SLI aktuell: SLI zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.06.26
|SPI-Handel aktuell: SPI beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)