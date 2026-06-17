Handel in Zürich: SLI mittags im Plus

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,34 Prozent auf 2 210,51 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,052 Prozent auf 2 204,21 Punkte an der Kurstafel, nach 2 203,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 210,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 199,41 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 0,151 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 2 101,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wurde der SLI mit 2 056,19 Punkten gehandelt. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 17.06.2025, den Stand von 1 962,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 2,77 Prozent zu Buche. Bei 2 223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 10,74 Prozent auf 103,30 CHF), VAT (+ 1,95 Prozent auf 678,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,88 Prozent auf 85,60 CHF), Sandoz (+ 1,50 Prozent auf 67,82 CHF) und Sonova (+ 1,14 Prozent auf 195,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-1,39 Prozent auf 120,85 CHF), Swisscom (-1,02 Prozent auf 632,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,91 Prozent auf 184,25 CHF), Logitech (-0,87 Prozent auf 86,54 CHF) und Helvetia Baloise (-0,87 Prozent auf 205,20 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 343 079 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 282,257 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at