Handel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der SLI kann seine Vortagesgewinne am Mittwochmorgen nicht halten.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent schwächer bei 1 965,45 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,034 Prozent schwächer bei 1 967,04 Punkten, nach 1 967,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 965,34 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 968,58 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,458 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2024, betrug der SLI-Kurs 1 943,64 Punkte. Vor drei Monaten, am 09.07.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 956,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, lag der SLI noch bei 1 688,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 11,45 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 023,54 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Temenos (+ 1,78 Prozent auf 60,10 CHF), Lonza (+ 1,25 Prozent auf 534,80 CHF), Sandoz (+ 1,24) Prozent auf 36,04 CHF), Novartis (+ 0,71 Prozent auf 98,27 CHF) und Swisscom (+ 0,36 Prozent auf 554,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil ams-OSRAM (-1,02 Prozent auf 10,18 CHF), Kühne + Nagel International (-0,93 Prozent auf 223,70 CHF), Nestlé (-0,70 Prozent auf 82,76 CHF), UBS (-0,67 Prozent auf 26,51 CHF) und Sika (-0,57 Prozent auf 260,60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 176 511 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 228,671 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Adecco SA lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,61 Prozent.

