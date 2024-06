Handel in Zürich: SMI am Freitagmittag freundlich

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,46 Prozent fester bei 11 924,56 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,265 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,213 Prozent auf 11 895,19 Punkte an der Kurstafel, nach 11 869,90 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 11 943,75 Punkte, das Tagestief hingegen 11 889,89 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,043 Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 260,91 Punkten gehandelt. Der SMI lag noch am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 11 438,86 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wies der SMI einen Stand von 11 217,89 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,75 Prozent nach oben. Bei 12 050,29 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 1,47 Prozent auf 113,80 CHF), UBS (+ 0,96 Prozent auf 28,38 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,96 Prozent auf 253,60 CHF), Swisscom (+ 0,94 Prozent auf 495,00 CHF) und Alcon (+ 0,80 Prozent auf 80,84 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Lonza (-1,25 Prozent auf 482,50 CHF), Sonova (-0,95 Prozent auf 282,60 CHF), Logitech (-0,79 Prozent auf 88,40 CHF), Sika (-0,65 Prozent auf 274,60 CHF) und Geberit (-0,65 Prozent auf 552,80 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 741 171 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,803 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at