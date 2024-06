Handel in Zürich: SMI gibt zum Handelsende nach

Der SMI wagte sich am Abendnicht aus der Reserve.

Letztendlich beendete der SMI den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 11 995,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,287 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,537 Prozent auf 12 065,32 Punkte an der Kurstafel, nach 12 000,86 Punkten am Vortag.

Bei 11 977,12 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 086,27 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 03.05.2024, bewegte sich der SMI bei 11 272,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, notierte der SMI bei 11 493,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, erreichte der SMI einen Stand von 11 443,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,39 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 12 086,27 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Zählern.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Nestlé (+ 0,94 Prozent auf 96,46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,79 Prozent auf 49,79 CHF), Roche (+ 0,48 Prozent auf 232,10 CHF), Swisscom (+ 0,36 Prozent auf 500,00 CHF) und Geberit (+ 0,33 Prozent auf 552,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-2,26 Prozent auf 87,38 CHF), Swiss Re (-1,00 Prozent auf 113,55 CHF), Sika (-0,73 Prozent auf 270,90 CHF), Sonova (-0,63 Prozent auf 283,00 CHF) und Givaudan (-0,54 Prozent auf 4 214,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 777 366 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 249,150 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at