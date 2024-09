Handel in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Gewinne

Am Donnerstag notiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,95 Prozent fester bei 12 095,73 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,421 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,778 Prozent stärker bei 12 075,51 Punkten, nach 11 982,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 12 122,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 034,39 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 0,958 Prozent zu. Vor einem Monat, am 19.08.2024, wurde der SMI mit 12 275,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.06.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 060,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2023, wurde der SMI mit 11 068,70 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,29 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Sika (+ 3,81 Prozent auf 278,00 CHF), Partners Group (+ 3,02 Prozent auf 1 228,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,76 Prozent auf 48,85 CHF), Geberit (+ 2,53 Prozent auf 559,80 CHF) und Holcim (+ 2,49 Prozent auf 84,88 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Swisscom (-1,00 Prozent auf 544,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,21 Prozent auf 243,20 CHF), Roche (-0,04 Prozent auf 268,30 CHF), Nestlé (+ 0,02 Prozent auf 85,72 CHF) und Givaudan (+ 0,45 Prozent auf 4 476,00 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 777 269 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 235,786 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 5,51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

