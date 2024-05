Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags

Anleger in Zürich treten am fünften Tag der Woche den Rückzug an.

Am Freitag geht es im SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,42 Prozent auf 15 914,28 Punkte abwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,953 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,599 Prozent leichter bei 15 885,88 Punkten, nach 15 981,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 914,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 856,65 Punkten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 0,776 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.04.2024, wies der SPI einen Wert von 15 156,95 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der SPI auf 14 986,90 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 967,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 9,23 Prozent aufwärts. Bei 16 048,92 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Arbonia (+ 4,88 Prozent auf 13,32 CHF), Elma Electronic (+ 4,00 Prozent auf 1 040,00 CHF), DocMorris (+ 3,13 Prozent auf 64,35 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,07 Prozent auf 5,38 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 2,53 Prozent auf 0,08 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Arundel (-7,43 Prozent auf 0,16 CHF), Addex Therapeutics (-6,29 Prozent auf 0,07 CHF), Valiant (-5,98 Prozent auf 103,80 CHF), PolyPeptide (-2,78 Prozent auf 31,50 CHF) und Meyer Burger (-2,78 Prozent auf 0,01 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 21 971 032 Aktien gehandelt. Mit 245,317 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at