Handel in Zürich: So performt der SPI am Nachmittag

Am Mittwoch klettert der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,43 Prozent auf 13 927,60 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,829 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,344 Prozent leichter bei 13 819,84 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 867,52 Punkten am Vortag.

Bei 13 819,84 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 927,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,074 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 14 162,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, bewegte sich der SPI bei 14 598,76 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 08.11.2022, den Wert von 13 844,45 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,831 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 451,76 Punkte.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 9,38 Prozent auf 1,75 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8,76 Prozent auf 14,90 CHF), ONE swiss bank (+ 7,41 Prozent auf 2,90 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,45 Prozent auf 8,25 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,63 Prozent auf 0,43 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Spexis (-71,29 Prozent auf 0,06 CHF), Kinarus (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Arundel (-22,22 Prozent auf 0,17 CHF), Swiss Life (-5,94 Prozent auf 551,40 CHF) und Tornos SA (-4,86 Prozent auf 5,48 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 890 801 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 268,405 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 8,85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at