Handel in Zürich: SPI am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Am Donnerstag verbucht der SPI um 12:09 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,24 Prozent auf 14 118,40 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 1,880 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,344 Prozent auf 14 133,36 Punkte an der Kurstafel, nach 14 084,96 Punkten am Vortag.

Bei 14 089,15 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 145,88 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 1,82 Prozent. Vor einem Monat, am 05.09.2023, wurde der SPI auf 14 460,47 Punkte taxiert. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 05.07.2023, den Stand von 14 741,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, erreichte der SPI einen Wert von 13 414,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 0,527 Prozent. Bei 15 314,62 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 616,90 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 9,45 Prozent auf 0,06 CHF), Meyer Burger (+ 5,67 Prozent auf 0,30 CHF), BACHEM (+ 4,39 Prozent auf 70,10 CHF), Aluflexpack (+ 4,31 Prozent auf 12,58 CHF) und COLTENE (+ 4,12 Prozent auf 68,20 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Talenthouse (-61,82 Prozent auf 0,00 CHF), Kinarus (-33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Arundel (-31,60 Prozent auf 0,17 CHF), Spexis (-25,93 Prozent auf 0,20 CHF) und ObsEva (-7,14 Prozent auf 0,07 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 10 540 601 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 275,849 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Varia US Properties-Aktie mit 7,48 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

