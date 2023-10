Handel in Zürich: SPI fällt

Am Donnerstag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,98 Prozent schwächer bei 13 833,12 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,910 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,712 Prozent auf 13 871,28 Punkte an der Kurstafel, nach 13 970,71 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 13 747,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 871,28 Punkten lag.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 2,98 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 19.09.2023, wurde der SPI auf 14 514,99 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, lag der SPI bei 14 699,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, verzeichnete der SPI einen Stand von 13 392,27 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 1,50 Prozent nach unten. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 616,90 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Santhera Pharmaceuticals (+ 10,53 Prozent auf 13,44 CHF), Inficon (+ 6,09 Prozent auf 1 046,00 CHF), Relief Therapeutics (+ 4,76 Prozent auf 2,20 CHF), Schindler (+ 4,12 Prozent auf 185,55 CHF) und ObsEva (+ 4,00 Prozent auf 0,05 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Talenthouse (-40,00 Prozent auf 0,00 CHF), Achiko (-33,33 Prozent auf 0,00 CHF), DocMorris (-12,71 Prozent auf 41,34 CHF), Villars SA (-9,35 Prozent auf 630,00 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-6,88 Prozent auf 0,10 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 10 639 711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 280,952 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,01 erwartet. Mit 9,02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at