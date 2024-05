Handel in Zürich: SPI im Aufwind

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwoch.

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 15 776,39 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,941 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,148 Prozent stärker bei 15 762,46 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15 739,11 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 759,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 792,13 Einheiten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 0,533 Prozent zu. Der SPI stand vor einem Monat, am 15.04.2024, bei 15 087,40 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, bei 14 770,96 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 15.05.2023, bei 15 269,31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,28 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 15 792,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit SHL Telemedicine (+ 12,16 Prozent auf 4,15 CHF), SoftwareONE (+ 6,58 Prozent auf 16,84 CHF), Spexis (+ 6,06 Prozent auf 0,07 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,73 Prozent auf 1,55 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,42 Prozent auf 7,56 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Gurit (-3,81 Prozent auf 58,10 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-3,38 Prozent auf 0,08 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-3,33 Prozent auf 0,58 CHF), COLTENE (-3,02 Prozent auf 51,40 CHF) und Addex Therapeutics (-2,82 Prozent auf 0,07 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 45 568 834 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 247,488 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,04 Prozent, die höchste im Index.

