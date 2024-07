Handel in Zürich: SPI verliert mittags

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,42 Prozent schwächer bei 16 232,87 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,148 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,729 Prozent auf 16 182,99 Punkte an der Kurstafel, nach 16 301,82 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 182,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 235,87 Einheiten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,168 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 24.06.2024, wies der SPI einen Wert von 16 137,30 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, wurde der SPI mit 15 156,95 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, wurde der SPI auf 14 740,85 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 11,41 Prozent zu. Bei 16 484,31 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit SGS SA (+ 9,16 Prozent auf 91,08 CHF), Schweiter Technologies (+ 5,42 Prozent auf 428,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,52 Prozent auf 4,16 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 2,69 Prozent auf 0,42 CHF) und TX Group (+ 2,64 Prozent auf 163,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Evolva (-6,40 Prozent auf 0,91 CHF), GAM (-6,06 Prozent auf 0,23 CHF), Addex Therapeutics (-5,96 Prozent auf 0,06 CHF), Kudelski (-4,69 Prozent auf 1,63 CHF) und Temenos (-3,95 Prozent auf 62,05 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 237 742 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 251,495 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die CPH Group-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at