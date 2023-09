Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende schwächer

Am Mittwoch zogen sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Mittwoch verlor der SPI via SIX schlussendlich 0,67 Prozent auf 14 253,02 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,911 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,216 Prozent auf 14 380,24 Punkte an der Kurstafel, nach 14 349,29 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 421,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 236,71 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bewegte sich der SPI bei 14 443,65 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 27.06.2023, einen Stand von 14 659,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, wies der SPI einen Wert von 13 005,04 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,49 Prozent. Bei 15 314,62 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 616,90 Punkte.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Talenthouse (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Spexis (+ 7,21 Prozent auf 0,33 CHF), V-Zug (+ 6,26 Prozent auf 62,80 CHF), GAM (+ 5,64 Prozent auf 0,44 CHF) und Crealogix (+ 5,10 Prozent auf 51,50 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-18,13 Prozent auf 13,10 CHF), Achiko (-12,50 Prozent auf 0,00 CHF), Straumann (-5,04 Prozent auf 115,90 CHF), Idorsia (-4,76 Prozent auf 2,80 CHF) und Xlife Sciences (-4,70 Prozent auf 38,50 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Kinarus-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 29 414 056 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 286,189 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Varia US Properties-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at