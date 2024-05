Handel in Zürich: SPI zum Handelsende im Aufwind

Für den SPI ging es am Freitagabend aufwärts.

Der SPI kletterte im SIX-Handel letztendlich um 0,96 Prozent auf 15 992,27 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,945 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,196 Prozent höher bei 15 870,55 Punkten, nach 15 839,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 15 870,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 002,68 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 0,454 Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wies der SPI einen Stand von 15 066,69 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, lag der SPI noch bei 14 857,71 Punkten. Der SPI wies am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, einen Wert von 14 788,51 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 9,76 Prozent nach oben. Bei 16 048,92 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Lalique (+ 31,13 Prozent auf 39,60 CHF), CI Com SA (+ 9,65 Prozent auf 1,25 CHF), SHL Telemedicine (+ 8,33 Prozent auf 5,20 CHF), Arundel (+ 6,77 Prozent auf 0,14 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,24 Prozent auf 9,24 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Meyer Burger (-10,53 Prozent auf 0,01 CHF), Edisun Power Europe (-4,84 Prozent auf 88,50 CHF), Curatis (-4,83 Prozent auf 6,90 CHF), Spexis (-4,04 Prozent auf 0,06 CHF) und AIRESIS (-3,61 Prozent auf 0,48 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 950 513 047 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 237,803 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die Talenthouse-Aktie präsentiert mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 7,21 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie an.

