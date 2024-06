Handel in Zürich: SPI zum Handelsende in der Verlustzone

Der SPI fiel am Mittwochabend.

Der SPI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,56 Prozent tiefer bei 15 947,72 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,127 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,368 Prozent fester bei 16 096,58 Punkten, nach 16 037,64 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 132,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 15 908,03 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SPI bereits um 0,043 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, einen Wert von 15 936,35 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 26.03.2024, den Wert von 15 359,09 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 26.06.2023, einen Wert von 14 657,20 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,46 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell GAM (+ 20,00 Prozent auf 0,24 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 8,22 Prozent auf 8,95 CHF), Ypsomed (+ 4,45 Prozent auf 411,00 CHF), Peach Property Group (+ 3,73 Prozent auf 7,78 CHF) und Edisun Power Europe (+ 3,73 Prozent auf 83,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Spexis (-22,07 Prozent auf 0,03 CHF), Highlight Event and Entertainment (-18,10 Prozent auf 8,60 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-17,57 Prozent auf 7,88 CHF), ASMALLWORLD (-6,37 Prozent auf 1,47 CHF) und Relief Therapeutics (-5,60 Prozent auf 1,18 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 447 552 858 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 253,893 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at