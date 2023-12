Handels-KV: Auch 5. Verhandlungsrunde gescheitert

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Nach dem neuerlichen Scheitern der Verhandlungen neu geschrieben. ---------------------------------------------------------------------

Auch die fünfte Runde der KV-Verhandlungen im Handel sind am Donnerstagabend gescheitert. Auf das Angebot der Arbeitgeber für eine Erhöhung der Gehälter um 8 Prozent ohne soziale Staffelung habe man sich nicht einlassen wollen, erklärte die Gewerkschaft GPA gegenüber der APA. Nach Angaben von WKÖ-Handelsobmann Rainer Treflik hatten Verhandler der Arbeitnehmerseite ihre Forderung zuletzt von 9,4 Prozent plus 15 Euro auf 9,4 Prozent herabgesetzt.

Für Freitagvormittag um 10 Uhr hat die Gewerkschaft nun eine Kundgebung auf dem Wiener Reumannplatz angekündigt. Um 11 Uhr will man auf dem Schillerplatz in Linz demonstrieren. Bereits zuvor hatte die Gewerkschaft für den Fall des Scheiterns der 5. Verhandlungsrunde angekündigt, die Warnstreiks und Proteste auch am Marienfeiertag und am zweiten Weihnachtseinkaufssamstag fortzusetzen.

ivn/fel

WEB https://news.wko.at/presse