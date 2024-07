Hang Seng-Papier Industrial Commercial Bank of China-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Industrial Commercial Bank of China Anlegern eine Freude

So viel Dividendenausschüttung zahlt Industrial Commercial Bank of China.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Industrial Commercial Bank of China am 28.06.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,30 CNY für das Jahr 2023. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 3,45 Prozent angehoben. Die Gesamtausschüttung von Industrial Commercial Bank of China beträgt 123,76 Mrd. CNY. Damit wurde die Industrial Commercial Bank of China-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,785 Prozent erhöht.

Industrial Commercial Bank of China-Dividendenrendite

Zum fse-Schluss ging die Industrial Commercial Bank of China-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 0,55 EUR aus dem Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Industrial Commercial Bank of China wird das Industrial Commercial Bank of China-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Industrial Commercial Bank of China weist für 2023 eine Dividendenrendite von 9,49 Prozent auf. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 9,20 Prozent betrug.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Industrial Commercial Bank of China via fse 14,05 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 1 974,79 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Industrial Commercial Bank of China

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,31 CNY aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verschlechterung auf 9,24 Prozent bedeuten.

Grunddaten von Industrial Commercial Bank of China

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens Industrial Commercial Bank of China steht aktuell bei 1,539 Bio. CNY. Das Industrial Commercial Bank of China-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 3,21. Der Umsatz von Industrial Commercial Bank of China belief sich in 2023 auf 1,580 Bio. CNY. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 0,98 CNY.

