Hang Seng-Titel Alibaba Group-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die Alibaba Group-Dividendenauszahlung

Alibaba Group-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Alibaba Group-Dividendenauszahlung aus.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier Alibaba Group am 22.08.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,98 HKD für das Jahr 2024. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vorjahresvergleich nicht verändert. Insgesamt wurde beschlossen 19,58 Mrd. HKD an Aktionäre auszuzahlen.

Alibaba Group-Dividenden-Rendite

Letztlich notierte der Alibaba Group-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 9,18 EUR. Heute wird der Alibaba Group-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Alibaba Group-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner überwiesen. Der Alibaba Group-Titel verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 1,39 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 0,97 Prozent betrug.

Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Alibaba Group via Frankfurt 44,05 Prozent verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -29,66 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Alibaba Group- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 1,18 HKD aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,00 Prozent sinken.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Alibaba Group

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens Alibaba Group beträgt aktuell 1,372 Bio. HKD. Alibaba Group besitzt aktuell ein KGV von 16,30. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Alibaba Group auf 1,027 Bio.HKD, das EPS machte 4,31 HKD aus.

Redaktion finanzen.at