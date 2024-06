Hang Seng-Titel China Overseas Land Investment-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich China Overseas Land Investment-Anleger freuen

China Overseas Land Investment-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die China Overseas Land Investment-Ausschüttung aus.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel China Overseas Land Investment am 21.06.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 0,73 CNY. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 2,82 Prozent. Die Gesamtausschüttung von China Overseas Land Investment beziffert sich auf 7,60 Mrd. CNY. Damit wurde die China Overseas Land Investment-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 32,07 Prozent verkleinert.

China Overseas Land Investment-Ausschüttungsrendite

Der China Overseas Land Investment-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 1,64 EUR aus dem fse-Handel. Das China Overseas Land Investment-Wertpapier wird am heutigen Montag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem China Overseas Land Investment-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die China Overseas Land Investment-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Der China Overseas Land Investment-Titel verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 5,81 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,88 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der China Overseas Land Investment-Kurs via fse 46,76 Prozent an Wert verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 814,64 Prozent besser entwickelt als der China Overseas Land Investment-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel China Overseas Land Investment

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Experten von einer Verringerung der Dividende auf 0,72 CNY aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 5,49 Prozent reduzieren.

Hauptdaten von China Overseas Land Investment

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens China Overseas Land Investment beträgt aktuell 142,208 Mrd. CNY. Das KGV von China Overseas Land Investment beläuft sich aktuell auf 5,32. Im Jahr 2023 erzielte China Overseas Land Investment einen Umsatz von 205,810 Mrd.CNY sowie ein EPS von 2,35 CNY.

Redaktion finanzen.at