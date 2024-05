Hang Seng-Titel CK Infrastructure-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet CK Infrastructure Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert CK Infrastructure am 22.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,56 HKD vereinbart. Damit wurde die CK Infrastructure-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,19 Prozent aufgebessert. Somit zahlt CK Infrastructure insgesamt 6,40 Mrd. HKD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 1,20 Prozent gestiegen.

CK Infrastructure-Auszahlungsrendite

Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das CK Infrastructure-Wertpapier. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem CK Infrastructure-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die CK Infrastructure-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 verzeichnet die CK Infrastructure-Aktie eine Dividendenrendite von 5,93 Prozent. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 6,19 Prozent.

Reale Rendite vs. CK Infrastructure-Aktienkurs

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Aktienkurs von CK Infrastructure im -Handel auf gleichem Niveau. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der CK Infrastructure-Aktienkurs haben sich nahezu identisch entwickelt.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel CK Infrastructure

Für 2024 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 2,59 HKD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 5,90 Prozent zurückgehen.

Basisdaten der CK Infrastructure-Aktie

Die Marktkapitalisierung des Hang Seng-Unternehmens CK Infrastructure steht aktuell bei 119,104 Mrd. HKD. CK Infrastructure besitzt aktuell ein KGV von 13,56. Im Jahr 2023 erwirtschaftete CK Infrastructure einen Umsatz von 5,990 Mrd.HKD sowie ein EPS von 3,19 HKD.

Redaktion finanzen.at