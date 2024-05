Hang Seng-Titel Ping An Insurance-Aktie: Ping An Insurance streicht Dividende zusammen

Ping An Insurance-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Ping An Insurance-Ausschüttung aus.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier Ping An Insurance am 30.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 2,39 CNY für das Jahr 2023. So schwächte sich die Ping An Insurance-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 2,05 Prozent ab. Die gesamte Dividendenausschüttung von Ping An Insurance beläuft sich auf 50,96 Mrd. CNY. Damit wurde die Ping An Insurance-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,099 Prozent gekappt.

Entwicklung der Dividendenrendite

Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Ping An Insurance, demnach wird der Ping An Insurance-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Ping An Insurance-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Der Ping An Insurance-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 8,19 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 6,00 Prozent betrug.

Vergleich von realer Rendite und Ping An Insurance-Aktienkurs

In einem Zeitraum von 1 Jahr blieb der Aktienkurs von Ping An Insurance im -Handel stabil. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Ping An Insurance-Kurs weisen für den Zeitraum eine nahezu identische Performance auf.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Ping An Insurance

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 2,51 CNY. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 6,51 Prozent sinken.

Basisdaten von Ping An Insurance

Die Marktkapitalisierung des Hang Seng-Unternehmens Ping An Insurance steht aktuell bei 686,591 Mrd. CNY. Das Ping An Insurance-KGV beläuft sich aktuell auf 6,01. 2023 setzte Ping An Insurance 892,786 Mrd. CNY um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 4,86 CNY.

Redaktion finanzen.at