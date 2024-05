Hang Seng-Wert AAC Technologies-Aktie: AAC Technologies-Dividende gesunken

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich AAC Technologies-Aktionäre über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Für das Jahr 2023 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel AAC Technologies am 23.05.2024 eine Dividende in Höhe von 0,09 CNY beschlossen. Damit wurde die AAC Technologies-Dividende im Vorjahresvergleich um 18,18 Prozent abgeschwächt. 130,99 Mio. CNY werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt.

AAC Technologies-Dividenden-Rendite

Das AAC Technologies-Papier wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der AAC Technologies-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Für das Jahr 2023 weist das AAC Technologies-Papier eine Dividendenrendite von 0,43 Prozent auf. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 0,67 Prozent.

Gegenüberstellung von AAC Technologies-Aktienkurs und realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren blieb der AAC Technologies-Aktienkurs im -Handel stabil. Eine nahezu gleiche Performance wie der Aktienkurs weist auch die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) auf.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie AAC Technologies

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,30 CNY aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,66 Prozent hinzugewinnen.

Kerndaten von AAC Technologies

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens AAC Technologies steht aktuell bei 27,282 Mrd. CNY. AAC Technologies verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,41. Im Jahr 2023 erwirtschaftete AAC Technologies einen Umsatz von 20,523 Mrd.CNY sowie einen Gewinn je Aktie von 0,63 CNY.

Redaktion finanzen.at