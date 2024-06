Hang Seng-Wert China Life Insurance-Aktie: China Life Insurance-Dividende gekürzt

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert China Life Insurance am 27.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,42 CNY je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der China Life Insurance-Dividende um 10,64 Prozent gleich. Die Gesamtausschüttung von China Life Insurance beläuft sich auf 13,92 Mrd. CNY. So schrumpfte die China Life Insurance- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 26,36 Prozent.

China Life Insurance-Dividendenrendite

Zum fse-Schluss notierte das China Life Insurance-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 1,29 EUR. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das China Life Insurance-Papier. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenausschüttung an die China Life Insurance-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 weist die China Life Insurance-Aktie eine Dividendenrendite von 5,03 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 4,47 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr fiel der Aktienkurs von China Life Insurance via fse um 13,94 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 321,61 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel China Life Insurance

Für 2024 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,49 CNY voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 6,26 Prozent ansteigen.

China Life Insurance-Hauptdaten

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens China Life Insurance beläuft sich aktuell auf 298,976 Mrd. CNY. Das KGV von China Life Insurance beträgt aktuell 5,09. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von China Life Insurance auf 371,329 Mrd.CNY, das EPS machte 1,64 CNY aus.

Redaktion finanzen.at