Hang Seng-Wert China Petroleum Chemical (Sinopec)-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten China Petroleum Chemical (Sinopec)-Aktionäre

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich China Petroleum Chemical (Sinopec)-Aktionäre über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Für das Jahr 2023 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel China Petroleum Chemical (Sinopec) am 28.06.2024 eine Dividende in Höhe von 0,34 CNY beschlossen. So reduzierte sich die China Petroleum Chemical (Sinopec)-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 5,56 Prozent. 40,97 Mrd. CNY werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der China Petroleum Chemical (Sinopec)- Gesamtausschüttung um 30,03 Prozent gleich.

China Petroleum Chemical (Sinopec)-Auszahlungsrendite

Das China Petroleum Chemical (Sinopec)-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 0,62 EUR aus dem fse-Handel. Das China Petroleum Chemical (Sinopec)-Wertpapier wird am heutigen Dienstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem China Petroleum Chemical (Sinopec)-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die China Petroleum Chemical (Sinopec)-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite der China Petroleum Chemical (Sinopec)-Aktie 10,03 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 11,97 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der China Petroleum Chemical (Sinopec)-Kurs via fse 46,67 Prozent gestiegen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 9 713,97 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

China Petroleum Chemical (Sinopec)-Dividendenausblick

Für 2024 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,37 CNY voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 8,81 Prozent sinken.

Kerndaten der China Petroleum Chemical (Sinopec)-Aktie

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens China Petroleum Chemical (Sinopec) beläuft sich aktuell auf 573,116 Mrd. CNY. China Petroleum Chemical (Sinopec) weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,36 auf. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von China Petroleum Chemical (Sinopec) auf 3,012 Bio.CNY, das EPS machte 0,46 CNY aus.

Redaktion finanzen.at