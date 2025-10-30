|
30.10.2025 16:27:28
Hanmi Pharm Q3 Net Profit Increases
(RTTNews) - Hanmi Pharm. Co., Ltd. (128940.KS), Thursday announced third-quarter financial results, reporting net profit of KRW 45.4 billion compared to KRW 35 billion in 2024.
Pre-tax profit amounted to KRW 52.3 billion compared to KRW 40.2 billion in the previous year.
Operating profit was KRW 55.1 billion compared to last year's KRW 51 billion.
Sales stood at KRW 362.3 billion compared to KRW 362.1 billion in the year ago quarter.
Hanmi's stock closed at KRW 390,500, down 0.76 percent on the Korea Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.