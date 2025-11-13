Hannover Rück zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hannover Rück gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,50 EUR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 6,36 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,87 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at