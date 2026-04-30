30.04.2026 08:57:17
Hanon Systems Q1 Operating Income Rises
(RTTNews) - Hanon Systems (018880.KS) reported first quarter net income attributable to shareholders of parent company of 66.6 billion Korean won compared to a loss of 24.0 billion won, prior year. Operating income increased to 97.2 billion Korean won from 21.1 billion won, last year.
First quarter sales were 2.75 trillion Korean won compared to 2.62 trillion won, prior year, up 5.0%.
Shares of Hanon Systems are trading at 4,230 Korean won, down 2.87%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
