09.02.2026 06:31:29
HANWA legte Quartalsergebnis vor
HANWA hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 226,42 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 286,78 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,85 Prozent auf 686,34 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 660,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
