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30.04.2026 07:03:18
Hanwha Aerospace Q1 Net Income Rises
(RTTNews) - Hanwha Aerospace Co. (012450.KS) reported first quarter net income attributable to shareholders of parent company of 260.4 billion Korean won, an increase of 337.6% from a year ago. Operating income was 638.9 billion won, up 20.6% from last year.
First quarter sales were 5.75 trillion Korean won compared to 5.48 trillion won, an increase of 4.9% from a year ago.
Shares of Hanwha Aerospace are trading at 14,22,000 won, up 0.14%.
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