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07.05.2026 06:31:29
HANZA legte Quartalsergebnis vor
HANZA hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,08 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,910 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 99,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,65 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 1,33 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 2,14 SEK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2,65 Milliarden SEK ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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