HANZA präsentierte Quartalsergebnisse

HANZA äußerte sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 SEK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat HANZA mit einem Umsatz von insgesamt 2,57 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,52 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 69,72 Prozent gesteigert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,80 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 2,59 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at