Hapag-Lloyd Aktie: Fulminanter Jahresstart

Wer sich mit Schifffahrts-Aktien befasst, kommt an Hapag-Lloyd nicht vorbei. Die Reederei mit Hauptsitz in Hamburg ist mit einer Flotte von 264 Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,0 Mio. TEU die fünftgrößte Reederei der Welt. Das Unternehmen verfügt über einen Containerbestand von 2,9 Mio. TEU. Der Konzern ist mit 400 Büros in 135 Ländern mit 13.500 Mitarbeitern präsent.





Wegen der Attacken der Huthi-Rebellen im Roten Meer steht Hapag-Lloyd derzeit im Fokus der Anleger. Der jüngste Anstieg der Frachtraten am Spot-Markt dürfte die Gewinnmargen von Hapag-Lloyd kräftig erhöhen. Die Container-Reederei verlangt zudem Zuschläge für Transporte von und nach Nahost. Dabei handelt es sich um einen Saisonzuschlag ab dem 1. Januar für Fahrten von Asien und Ozeanien in das Rote Meer. Die Höhe der Zuschläge liegt je nach Strecke und Größe der Container zwischen 250 und 1.000 US-Dollar je Container.





Damit deutet sich an, dass 2024 für Hapag-Lloyd ein besseres Jahr als 2023 wird. Wegen der mauen Weltkonjunktur sanken die Frachtraten in den ersten neun Monaten des Vorjahres um 45% auf 1.604 US-Dollar pro TEU. Der Nettogewinn ging im selben Zeitraum um 77% auf 3,2 Mrd. Euro zurück. Die Aktie handelte im Dezember auf einem Drei-Jahres-Tief.





Mit der Ankündigung der Frachtzuschläge ist die Hapag-Lloyd-Aktie aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Seit Mitte Dezember zogen die Notierungen in kurzer Zeit um knapp 50% an. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie mit einem KGV um 4 und knapp 40% über Buchwert (KBV: 1,36) aber weiterhin günstig bewertet. Die durchschnittliche Dividendenrendite der zurückliegenden fünf Jahre beträgt stolze 9,11%. Nach dem jüngst kräftigen Kursanstieg sind zunächst Gewinnmitnahmen wahrscheinlich. Rücksetzer in dem Bereich um 130 Euro bieten sich zum Aufbau von Positionen an.





Empfehlung FUCHS Kapital: Rücksetzer für Käufe nutzen

Kursziel: 232 EUR; Stopp-Loss unter 103 EUR

Kurschance: 78% | Verlustrisiko: 33%





Quelle: FUCHS-Kapital





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.