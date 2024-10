Happiness and D öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Happiness and D hat am 15.10.2024 das Zahlenwerk zum am 31.08.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 118,41 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Happiness and D -192,080 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,40 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 180,400 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -263,440 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,39 Prozent auf 10,78 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at