Hardwyn India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hardwyn India äußerte sich am 19.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,09 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hardwyn India 0,080 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 506,9 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hardwyn India 516,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at