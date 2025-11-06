|
06.11.2025 06:31:29
Harley-Davidson verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Harley-Davidson hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,910 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Milliarden USD – ein Plus von 16,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Harley-Davidson 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,53 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,01 Milliarden USD geschätzt.
