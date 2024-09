Harris am Ende des TV-Duells: Uns eint mehr, als uns trennt

PHILADELPHIA/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat in ihrem Abschlussstatement im TV-Duell an ihre Vergangenheit als Staatsanwältin erinnert. "Ich habe nur einen Klienten, das Volk. Und ich sage Ihnen, als Staatsanwältin habe ich nie ein Opfer oder einen Zeugen gefragt: Sind Sie ein Republikaner oder ein Demokrat?", sagte Harris am Ende des Duells gegen ihren republikanischen Kontrahenten Donald Trump in Philadelphia. Die Amerikaner hätten so viel mehr gemeinsam als das, was sie trenne.

"Ich glaube, Sie haben heute Abend zwei sehr unterschiedliche Visionen für unser Land gehört: eine, die sich auf die Zukunft konzentriert, und eine andere, die sich auf die Vergangenheit konzentriert", so Harris weiter. Sie wolle eine Präsidentin sein, die die Grundrechte und -freiheiten schützen werde, "einschließlich des Rechts der Frau, über ihren eigenen Körper zu entscheiden"./jac/DP/zb