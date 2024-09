Harris: Kremlchef Putin würde Trump zum Mittag verspeisen

PHILADELPHIA/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat mit Blick auf die von Russland angegriffene Ukraine vor einer Präsidentschaft des Republikaners Donald Trump gewarnt. "Wenn Donald Trump Präsident wäre, säße Putin jetzt in Kiew", sagte Harris beim TV-Duell in Philadelphia über Kremlchef Wladimir Putin . Die Nato-Verbündeten seien dankbar, dass Trump nicht mehr Präsident sei. "Andernfalls würde Putin in Kiew sitzen und den Rest Europas im Visier haben, angefangen mit Polen", mahnte Harris. Die 59-Jährige sagte, Putin würde Trump "zum Mittagessen verspeisen".

Die USA sind unter Präsident Joe Biden der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russlands Angriffskrieg. Nach Pentagon-Angaben haben die Vereinigten Staaten der Ukraine seit Kriegsbeginn militärische Hilfe im Umfang von rund 56 Milliarden Dollar (rund 51 Milliarden Euro) bereitgestellt. Trump hat für den Fall einer Wiederwahl signalisiert, die Unterstützung für Kiew dramatisch zurückzufahren oder ganz einzustellen. Außerdem behauptet er wiederkehrend, er könnte den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden./jac/DP/zb