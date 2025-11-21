Havila Shipping AS legte Quartalsergebnis vor

Havila Shipping AS hat am 19.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,03 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 NOK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Havila Shipping AS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 149,3 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 140,8 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

