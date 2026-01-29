HCA legte Quartalsergebnis vor

HCA veröffentlichte am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,14 USD, nach 5,63 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 19,51 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,29 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 28,33 USD gegenüber 22,00 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 75,60 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 70,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at