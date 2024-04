HDE: Verbraucherstimmung steigt leicht - aber keine "echte" Erholung

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbraucherstimmung hat sich im April nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zwar zum dritten Mal in Folge verbessert. Eine echte Erholung sei aber nicht in Sicht. Der Indexwert für das HDE-Konsumbarometer stieg auf 96,09 Punkte von 95,62 Zählern im März und 93,72 im Februar. Der Handelsverband betonte, dass sich die positive Entwicklung deutlich abschwäche und der Anstieg niedriger sei als im Vormonat.

"Eine nachhaltige und deutliche Verbesserung der Verbraucherstimmung ist noch immer nicht in Sicht", erklärte der Verband. "Der Optimismus kehrt nur langsam zurück, sodass es beim privaten Konsum in den kommenden Monaten keine großen Ausgabensprünge geben wird. Eher dürfte ein verhaltener Anstieg zu beobachten sein."

Zwar stiegen die Einkommenserwartungen, und gleichzeitig rechneten die Verbraucher mit geringeren Preissteigerungen. Die Anschaffungsneigung verharre aber nahezu auf dem gleichen Niveau wie im Vormonat.

Einen leichten Anstieg gibt es laut HDE dagegen bei der Sparneigung. Die jüngsten Konjunkturprognosen für Deutschland bestätigten aber, dass ein dynamisches Wachstum in diesem Jahr ausbleiben werde.

Seit Jahresbeginn helle sich die Stimmung der Verbraucher in Deutschland zwar auf. Aber abgesehen vom März geschehe dies nur in sehr kleinen Schritten, so der Handelsverband.

