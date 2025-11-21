HealthLynked: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HealthLynked hat am 19.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HealthLynked ein Ergebnis je Aktie von -1,000 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 33,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at