Hebestreit: Treffen der Ukraine-Unterstützergruppe mit Biden ist in Ramstein

BERLIN (Dow Jones)--Das internationale Treffen zur Unterstützung der Ukraine, zu dem US-Präsident Joe Biden eingeladen hat, wird am Samstag, den 12. Oktober auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein stattfinden. Das erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Bei dem Treffen soll es darum gehen, die Bemühungen der mehr als 50 Länder des sogenannten Ramstein-Formats zur Unterstützung der Ukraine zu koordinieren.

Biden will vom 10. bis 12. Oktober in Deutschland sein und dabei auch erstmals in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Präsident Frank-Walter Steinmeier zusammentreffen. Hebestreit sprach von einem "engen und vertrauensvollen Verhältnis" zwischen Scholz und Biden, das sich gerade seit dem russischen Überfall auf die Ukraine besonders bewährt habe.

Hebestreit betonte, "dass der Besuch sowohl enge bilaterale Verbundenheit, als auch die enge Abstimmung zu internationalen Themen zum Ausdruck bringen wird". Die enge Abstimmung zum russischen Angriffskrieg werde fortgesetzt.

